В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

Масштабный ливень с грозой прошел в Москве вечером, вылив на головы гостей и жителей столицы пятую часть месячной нормы осадков.

Как передает ТАСС, об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В доказательство своих слов она сообщила, что в районе метеостанции ВДНХ выпало 14 мм осадков, пояснив, что месячная норма осадков для августа составляет 77 мм.

Метеорологи обещают дождь в Москве и 16 августа, а также снижение температуры до 22-24 градусов.