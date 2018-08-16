Задержан один из самых разыскиваемых преступников Мексики

Сотрудникам правоохранительных органов Мексики удалось задержать предполагаемого главаря боевого крыла наркокартеля "Хуарес" Хулио Сесара Торреса. По данным властей, именно он несет основную ответственность за разгул насилия в штате Чиуауа.

Бандит был схвачен в городе Сьюдад-Хуарес в ходе операции мексиканских силовых структур, вместе с ним арестованы несколько его подельников, передает ТАСС.

В период с 2008 по 2010 год расположенный в мексиканском штате Чиуауа город Сьюдад-Хуарес считался самым опасным в мире: из-за противоборства наркокартелей там происходило более 600 убийств в месяц. На какое-то время властям удалось добиться снижения уровня преступности, но в 2017 году ситуация в сфере безопасности в городе и в штате вновь начала ухудшаться.

В 2017 году в Мексике были убиты свыше 31 тысячи человек, что стало рекордным показателем за последние несколько лет. Около 32 процентов всех убийств были совершены в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа.