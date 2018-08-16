Мадридское дерби в Таллине: "Атлетико" громит "Реал" и выигрывает Суперкубок УЕФА

В Таллине завершился матч Суперкубка УЕФА, в котором победитель Лиги Чемпионов мадридский "Реал" встречался со своими земляками – "Атлетико". Королевский клуб был безусловным фаворитом встречи, несмотря на уход своей главной звезды Криштиану Роналдо в "Юве".

Уже на первой минуте первого тайма форвард красно-белых Диего Коста вывел свою команду вперед. Однако еще до перерыва Карим Бензема с передачи Гарета Бэйла сравнял счет – 1:1.

Уже в самом начале встречи защитники "королевского клуба" упустили Диего Косту. Форвард "Атлетико" поразил ворота Кейлора Наваса с острого угла. Стоит признать, что вратарь сборной Коста-Рики не выручил своих партнеров по команде. "Сливочные" бросились отыгрываться. И это им удалось на 27-й минуте. Карим Бензема замкнул головой блестящую передачу Гарета Бэйла.

Во втором тайме характер игры не особо изменился. Обе команды охотно обстреливали чужие ворота и на 62-й минуте, при подаче очередного углового, "Реал" получил право на пенальти за игру рукой защитника "матрасников" Хуанфрана. Серхио Рамос легко обманул голкипера "Атлетико" и вывел "Реал" вперед.

15 минут потребовалось "Атлетико", чтобы сравнять счет. Прекрасную комбинацию с пасом на пустые ворота завершил Диего Коста, оформивший дубль. Счет стал 2:2, зрители на трибунах явно не хотели окончания столь щедрого на забитые мячи праздника, и футболисты щедро вознаградили их овертаймом.

Первая же 15-минутка стала счастливой для "Атлетико". Сначала Сауль, положив корпус, с лета поймал передачу Парти, и вогнал мяч в девятку. Через пять минут Карвахал накрутил четверых защитников "Реала" и сделал передачу Коке, который с отскоком от газона поразил дальний угол ворот. 4:2 в пользу "Атлетико" и болельщики "сливочных" загрустили. Пятый титул обладателя Суперкубка стал для них все более эфемерным. Зато радости Диего Симеоне, отбывавшего очередную дисквалификацию на трибуне, не было предела. Аргентинец метался и бушевал.

Остаток матча прошел так же весело, как и начало, но счет больше не изменился. Мадридский "Атлетико" в третий раз за восемь лет стал обладателем Суперкубка УЕФА.