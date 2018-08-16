На Аляске зафиксировано мощное землетрясение

По данным Геологической службы США, на территории американского штата Аляска в районе Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Эпицентр сейсмического события располагался в 41 километре к югу от вулкана Танага, его очаг залегал на глубине 31,6 километра, передает ТАСС. К настоящему времени данных о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.