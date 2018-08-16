Выход российских космонавтов в открытый космос завершен

Российские космонавты из экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев и Сергей Прокопьев успешно завершили 45-ю операцию по выходу в открытый космос.

Как сообщалось, работа за бортом МКС началась в 18:58 по московскому времени. Первоначально планировалось, что она продлится около шести часов, однако из-за затянувшегося монтажа оборудования для российско-германского эксперимента "Икарус" выход в открытый космос продлился 7 часов 46 минут, сообщает ТАСС.

Также в ходе внекорабельной деятельности россияне провели очередной этап эксперимента "Тест", хотя из-за отставания от графика демонтировали всего два из четырех устройств-экспонатов с микроорганизмами, которые были установлены на внешних поверхностях модулей "Поиск" и "Пирс" в августе 2017 года. Еще два устройства планируется демонтировать в рамках следующей операции выхода.

Кроме того, космонавты запустили научно-образовательные наноспутники "Сириуссат-91" и "Сириуссат – 92" и два малых космических аппарата "Танюша-ЮЗГУ". Также в ходе выходя проводилась фото- и видеосъемка, но в начале работ отказала камера, с помощью которой велась съемка видео формата 360 градусов для телеканала RT.

Предыдущий выход российских космонавтов в открытый космос был совершен 2 февраля текущего года и стал рекордным по длительности. Тогда Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров работали за бортом МКС 8 часов 13 минут, хотя первоначально предполагалось, что выход продлится 6 часов 40 минут.