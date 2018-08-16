Суд в Куала-Лумпуре решает судьбу обвиняемых в отравлении Ким Чен Нама

Суд Малайзии в четверг должен вынести приговор двум обвиняемым в убийстве брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Его отравили боевым ядом в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура.

Обвиняемые — две женщины из Индонезии и Вьетнама. По версии следствия они распылили в лицо Чен Наму вещество, через 15 минут он умер. Адвокаты настаивают, что подзащитных обманули, они думали, что участвуют в реалити-шоу и всё это — часть шутки. В малазийских СМИ прогнозируют, что их могут оправдать.

Любопытно в истории то, что наносили нервно-паралитическое вещество без какой-либо специальной защиты, также никто из других пассажиров не пострадал. При том, что боевой яд VX считается одним из самых опасных синтезированных веществ, напоминает телеканал "Россия 24".

По версии некоторых СМИ, младший брат Чен Ына путешествовал с антидотом, к тому же у него были поддельные документы на другое имя.