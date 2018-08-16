Актрисе Татьяне Кравченко угрожает поклонник

Народная артистка России Татьяна Кравченко заявила, что некий поклонник присылает ей на телефон сообщения с угрозами. Актрис обратилась в полицию, та начала проверку, передает ТАСС. Сообщение приходят Кравченко с начала августа.

Татьяна Кравченко стала популярной после сериала "Сваты", всего же актриса снялась в более чем 130 фильмах.