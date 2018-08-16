На 50-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка Шушунова

Двукратная чемпионка сеульской Олимпиады-1988 по спортивной гимнастике Елена Шушунова ушла из жизни в возрасте 49 лет. Предварительно, бывшая гимнастка скончалась из-за осложнений после перенесенного воспаления легких.

Шушунова на Олимпийских играх 1988 года завоевала две золотые медали в многоборье и командных соревнованиях. Кроме того, в Сеуле она также стала обладательницей серебряной и бронзовой медалей, выступая на бревне и брусьях соответственно.