Тема:
Поиск экзопланет и изучение других планетных систем 51 минута назад
Пылающий ад: в атмосфере раскалённой экзопланеты на атомы распадаются даже титан и железо
Планета KELT-9b (она же HD 195689b) уникальна. Будучи открытой в 2017 году, она стала причиной выделения нового класса экзопланет: ультрагорячих юпитеров. Этот мир располагается к своему светилу в 30 раз ближе, чем Земля к Солнцу. При этом звезда KELT-9 более чем в два раза горячее нашей. В итоге температура планеты превышает 4300 oC. То есть она горячее, чем поверхность многих звёзд.
Человечеству ещё ни разу не встречались настолько жаркие миры. И, что уже и не удивляет, по расчётам специалистов, планеты в таких условиях быстро (по астрономическим меркам) испаряются. Вот и KELT-9b теряет девять миллионов тонн массы в секунду. В некотором смысле астрономам повезло, что она всё ещё достаточно массивна (в 2,8 раза тяжелее Юпитера).
Как устроены такие горячие планеты и, в частности, их атмосферы? Поскольку KELT-9b – "первенец" в этом классе, сведений об этом практически нет. Не так давно астрономы провели моделирование, из которого следует ряд интересных выводов. Во-первых, атмосфера находится в химическом равновесии. Во-вторых, в ней нет облаков. Наконец, в её оптическом спектре должны наблюдаться линии паров железа.
Напомним, что железо – самый распространённый металл во Вселенной. Тем не менее оно ещё никогда не наблюдалось в спектрах экзопланет. Ведь это очень тугоплавкое вещество. При температурах, которые царят на почти всех открытых планетах, этот элемент входит в состав молекул или кристаллов, которые не оставляют следа в наблюдаемых спектрах. Как ни парадоксально, чтобы обнаружить самый распространённый металл, нужна была уникальная планета. И KELT-9b идеально подходит на эту роль.
Опираясь на данные моделирования, другая команда астрономов во главе с Лукой Ди Фабрицио (Luca Di Fabrizio) из Национального института астрофизики Италии приступила к поискам железа в спектре KELT-9b. Учёные использовали оптический телескоп TNG www.tng.iac.es/ на Канарских островах. Они наблюдали KELT-9b во время транзита, когда планета проходила между своей звездой и Землёй. Лучи светила просвечивали атмосферу экзопланеты, и в их спектре появлялись линии содержащихся там веществ.
Исследователи действительно обнаружили следы железа в виде нейтральных (Fe) и однократно ионизированных (Fe+) атомов. Кроме того, они обнаружили то, чего не ожидали: ионы титана (Ti+). Таким образом, открытие не только подтверждает прогнозы теоретиков, но и несёт новую информацию об устройстве этой пылающей экзопланеты.
Химический состав мира важно знать, в частности, для того, чтобы понять, как он образовался. В этой области у астрономов ещё много нерешённых вопросов. Возможно, что изучение подобных экзотических миров прольёт свет и на историю рождения земного шара.
Кроме того, KELT-9b – ценный экземпляр в собранном астрономами "зоопарке" экзопланет. Этот мир существенно расширяет наши представления о том, какими они вообще бывают.
"Эта планета – уникальная лаборатория для изучения того, как атмосфера может развиваться под интенсивным излучением звезды", – подытоживает Дэвид Эренрайх (David Ehrenreich) из Женевского университета, соавтор исследования.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о планете, атмосфера которой может вскипятить металл, о том, как горячие юпитеры раздуваются от жара, и о звезде, которая плавит свои планеты изнутри.
Ранее по теме
-
Не водой единой: астрономы выяснили, на каких планетах может зародиться жизнь12 суток назад
-
Астрономы используют Солнечную систему как образец для поиска обитаемых миров14 суток назад
-
Астрономы выяснили состав и климат нашумевшей "идеальной планеты"1 месяц назад
-
Исторический кадр: астрономы стали свидетелями рождения планеты из газа и пыли1 месяц назад
-
Астрономы дали шанс жизни на водных планетах1 месяц назад
-
Первые открытые потенциально обитаемые планеты оказались ещё больше похожи на Землю1 месяц назад
Сейчас
В Индии в возрасте 93 лет умер бывший премьер Ваджпаи
Картина дня
-
Российские футболисты взлетели в рейтинге ФИФА
- Обрушение моста в Генуе: последствия трагедии
- В Казани "выкатили" новый бомбардировщик, он оказался с интеллектом
- Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю
- Мадонна отмечает 60-летие
Самое читаемое
-
Телеканал France 2 признался, что солгал в сюжете о Путине и тиграх
- Два самолета столкнулись крыльями в аэропорту. Видео
- Турист утонул в яме, которую сам вырыл на песчаном пляже
- У меня папа полиционер: подростки напали на беременную женщину
- Актриса Коньшина рассказала, что увидела во время смерти
Авто.Вести.Ru
-
В России появился по-настоящему крутой бензин
- В Швеции за ночь сожгли более 100 машин (видео)
- Тест-драйв экспедиционного УАЗ Patriot (видео!)
- Инспекторов скандального Кущевского поста ДПС наказали (но не строго)
- В России подорожали три модели Toyota (включая Camry!)
Экономика
-
Чем грозит снятие Трампом ограничений на кибероружие?
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- Может ли ЦБ РФ снова начать повышать ставки?
- Нефть: насколько сильным будет падение?
- Ядерное оружие для Германии: что скрывается за этой инициативой?
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Говорят ученые: улучшить сексуальную жизнь поможет фиолетовая спальня
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
Чувство юмора не покидало Успенского до последнего
- Скандал в Пенсильвании: педофилами оказались священники
- 39 погибших: кто виновен в обрушении моста в Генуе
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Сергей Собянин рассказал о бюджете и развитии столицы
- Москва оказалась в хвосте уходящего циклона
- В московских роддомах начали выдавать свидетельства о рождении ребенка
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки