В египетской гробнице обнаружен самый древний сыр

В 1885 году недалеко от селения Саккара (Египет) в некрополе города Мемфис – столицы Древнего Царства – была обнаружена гробница высокопоставленного вельможи времен правления 19-й династии Птахмеса. Усыпальница была возведена в 13 веке до нашей эры. Считается, что Птахмес мог быть советником при дворе фараона Сети I и его приемника Рамсеса II.

Первые раскопки гробницы велись "охотниками за сокровищами" и, к сожалению, точное местоположение её неизвестно, а большая часть артефактов осела в музеях Нидерландов, Италии и США. Тем не менее удача снова улыбнулась археологам, и в 2010 году экспедиция Каирского университета объявила о повторном открытии гробницы.

Среди новых находок значилось несколько разбитых сосудов, в которых содержалась некая затвердевшая от времени беловатая масса и остатки ткани, вероятно, предназначенной для сохранения содержимого. Анализом древнего продукта занялась команда исследователей из Университета Катании и Каирского университета во главе с Энрико Греко (Enrico Greco).

Учёные выделили из образцов белковую составляющую и проанализировали методами жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Состав пептидов однозначно указывал на то, что беловатая масса представляет собой продукт, изготовленный из коровьего и овечьего или козьего молока.

Детальный анализ ткани показал, что она была пригодна для хранения твёрдых продуктов и совсем не подходила для жидкостей. Исследователи склонны полагать, что таинственный продукт был ни чем иным как твёрдым сыром. А с возрастом около 3300 лет он по праву становится самым древним твёрдым сыром в мире (ранее это звание удерживал древнекитайский артефакт). Но химики нашли ещё кое-что.

Оказалось, что древний продукт был заражён бактериями вида Brucella melitensis. Эти микроорганизмы передаются от животных к человеку через непастеризованные молочные продукты и вызывают потенциально опасное для жизни заболевание бруцеллёз. Остаётся надеяться, что никто из современников Птахмеса не успел отведать этого "лакомства".

Более подробно с анализом находок можно ознакомиться, прочитав статью, опубликованную авторами в журнале Analytical Chemistry.

Напомним также, что ранее проект "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также публиковал сообщения о самом древнем вине, самой первой пивоварне и самом старом шампанском, поднятом со дна Балтийского моря.