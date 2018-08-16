Учебный перелет российских стратегических бомбардировщиков. Видео Минобороны

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили учебный перелет более чем на 8 тысяч километров. Самолеты стартовали с Чукотки, пролетели над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями.

Ту-160 дозаправились в воздухе и произвели условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми. Маневры проходили в рамках летно-тактических учений. Всего в них участвуют порядка 10 самолетов: помимо "Белых лебедей", задействованы также ракетоносцы Ту-95МС и заправщики Ил-78, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее сообщалось, что впервые в аэропорту Анадыря приземлились два российских стратегических ракетоносца Ту-160.

Ту-160 – крупнейший боевой самолет в мире, способен провести почти сутки в воздухе. В настоящее время разрабатывается его новая модификация, которая будет эффективнее базового самолета.