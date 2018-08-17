В Томске создали искусственный интеллект, который объясняет пациентам результаты анализов

Российские учёные создали систему искусственного интеллекта, которая сама изучает результаты анализов (в частности, крови) и на доступном языке объясняет пациенту, какие заболевания у него могут быть. Разработка уже прошла испытания, и врачи-эксперты согласились почти со всеми выводами своего электронного "коллеги".

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале BMC Medical Informatics and Decision Making Георгием Копаницей из Томского государственного политехнического университета и Ильёй Семёновым из компании Medlinx LLC.

Как сообщают авторы в своей публикации, сегодня 28% россиян обращаются в лаборатории за медицинскими анализами, не имея при этом назначения от своего лечащего врача. Однако обычные граждане, не имея соответствующего образования, не могут правильно интерпретировать результаты. Цифры, графики и незнакомые слова выглядят для них сущей тарабарщиной. Разумеется, есть отличный выход: обратиться к специалисту. Но и врач, которому на приём каждого пациента отведены считанные минуты, не всегда может подробно и понятно объяснить пациенту, что могут означать результаты его анализов.

Авторы решили заполнить этот пробел, создав систему искусственного интеллекта, которая будет заниматься интерпретацией таких результатов. Сразу оговоримся, что, в отличие от большинства "электронных мыслителей", попадающих в заголовки новостей, детище российских разработчиков не является нейронной сетью. Оно не имитирует работу мозга и не способно к самообучению. Этот "консультант" относится совсем к другой разновидности искусственного интеллекта. Это экспертная система, основанная на базе знаний.

Процесс её построения выглядит в общих чертах так. Разработчики берут нескольких специалистов в нужной области (в данном случае диагностике заболеваний) и долго и дотошно выспрашивают у них, как они интерпретируют тот или иной результат. Существуют специальные методики таких опросов, чтобы извлечённая информация была максимально полной и при этом хорошо структурированной.

В простейшем случае ответ эксперта выглядит так: "Если я вижу А, то понимаю, что Б". Тогда разработчики могут записать в коде программы: "Если А, то Б". Это называется правилом вывода. В реальности эксперт, конечно же, не столь прямолинеен и учитывает много факторов и нюансов, так что правила вывода представляют собой сложные и разветвлённые структуры. К слову, Компаница и Семёнов предусмотрели в своей программе интерфейс, позволяющий дополнять и менять эти правила.

Для пациента создан другой интерфейс. Нажав на кнопку "Сформировать отчёт", он получает изложение результатов анализов на доступном ему языке.

Вот пример из интерпретации анализа крови самого Семёнова: "По результатам анализов у Вас выявлено <…> уменьшение уровня тромбоцитов в крови. Уменьшение уровня тромбоцитов в крови может встречаться при различных патологических состояниях (кровотечениях) и заболеваниях, в том числе <…> многих вирусных инфекциях, некоторых заболеваниях крови, при циррозах печени. Для уточнения причин <…> Вам показана консультация терапевта или гематолога".

Фрагмент бланка, формируемого программой, можно увидеть на иллюстрации.

Создатели испытали своё детище на 120 пациентах. В выборку входили 56 мужчин и 64 женщины, средний возраст которых составлял 41 и 42 года, соответственно. Опираясь на результаты различных анализов, система сформировала тысячу отчётов.

Результаты её работы проверили два независимых эксперта по патологии. В итоге только семь заключений из тысячи были признаны ошибочными, причём в оценке двух случаев специалисты разошлись между собой.

Интересовала разработчиков и реакция пациентов. Большая часть добровольцев ответила, что результаты анализов изложены понятным языком, а система выглядит полезной, и выразили желание использовать её в будущем. (При этом из 120 испытуемых 40 имели высшее образование, 64 среднее и 16 образование ниже среднего).

Правда, авторам неизвестно, сколько испытуемых в результате отправились к рекомендованному врачу. И, разумеется, следует подчеркнуть, что система, несмотря на все достижения, не предназначена для самолечения. Она лишь подсказывает волнующемуся за своё здоровье пациенту, к какому врачу стоит обратиться с полученным результатом. Стоит ли напоминать, что ставить окончательный диагноз и назначать терапию имеет право только специалист.

Добавим, что автоматизацией многих медицинских процедур сегодня вряд ли кого-то удивишь. Так, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о роботе, который сам берёт кровь из вены. Также мы рассказывали о том, как искусственный интеллект находит средства от малярии, прогнозирует сердечно-сосудистые заболевания и даже лучше специалистов диагностирует рак кожи.