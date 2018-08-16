Россия направит 642 миллиона на ремонт кубинского парламента

Управление делами президента России выбрало подрядчика на восстановление золотого покрытия купола Национального Капитолия в кубинской столице за 642 миллиона рублей.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на портале государственных закупок.

Судя по документам, подрядчик работ, который не раскрывается – всего лишь один. Источником финансирования значится федеральный бюджет России, из которого на ремонт купола кубинского парламента планируется направить 642 400 рублей.

Работы намечается провести в два этапа: с 15 августа по 15 ноября 2018 года и с середины ноября текущего года по 31 октября 2019 года. К юбилею кубинской столицы – в ноябре 2019 года Гавана отметит свой 500-летний юбилей.

По архитектуре гаванский Капитолий, который был построен в 1929 году напоминает одноименное здание в Вашингтоне, при этом кубинцы гордятся тем, что их парламент оказался выше американского.

