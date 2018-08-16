Сергей Семак: это была героическая игра
"Зенит", проиграв первый матч квалификации Лиги Европы минскому "Динамо" 0:4, разгромил соперника в ответной встрече 8:1. Встреча проходила на пустом стадионе "Петровский", и значительную часть матча зенитовцы провели в меньшинстве.
"Зенит" сумел ликвидировать отставание в основное время 4:1, а в дополнительные 30 минут еще четыре раза поразил ворота "Динамо". Три гола на счету Артема Дзюбы, два раза отличился Роберт Мак, по мячу забил Леандро Паредес, Кристиан Нобоа и Себастьян Дриусси.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал игру с "Динамо" тяжелой. " Мы пытались контролировать мяч. Если бы забили пораньше, было бы полегче. Но у нас было преимущество в росте и в мастерстве, так что я рад и горд за команду. Героическая игра. Команда сама поставила себя в такое положение и с честью вышла из него. Тем слаще победа. Могу только восторженных тонах говорить об игроках. Молодцы заслужили то, что происходит на улицах. Сколько радости! За это огромное спасибо! Работа тренера заключается в том, чтобы не мешать игрокам. Настрой? Они сами были предельно настроены, понимали все. Разговоры были обычные. То, что нужно, то и говорили", — приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".
Тренер "Динамо" Сергей Гуренко признал, что игроки соперника сильнее. " Мы были готовы к тому, что соперник будут играть через Ерохина и Дзюбу, что будут подачу на Дзюбу и забегания за спину, что нас будут прессинговать, — сказал Гуренко. — С мячом в первом тайме более-менее справлялись, но не всегда получалась контратакующая игра. Я говорил, что если команда выйдет со счетом 4:0, то ничего не получится. Надо было думать только о 0:0. У "Зенита" более сильные по классу игроки".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ту-22М3М представили публике
- Киев подготовил запрет на пассажирское сообщение с Россией
- Двух участниц "Нового величия" перевели под домашний арест
- Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве
- Умерла "королева соула" Арета Франклин
Самое читаемое
-
Мать сестер Хачатурян показала их жуткие фото после отцовских побоев
- Два самолета столкнулись крыльями в аэропорту. Видео
- Турист утонул в яме, которую сам вырыл на песчаном пляже
- У меня папа полиционер: подростки напали на беременную женщину
- Актриса Коньшина рассказала, что увидела во время смерти
Авто.Вести.Ru
-
Посмотрите, какой кроссовер везут в Россию китайцы!
- Официально представлен "вседорожный" Renault Logan (с вариатором!)
- Самый доступный кроссовер Lexus: анонс продаж в России
- В Россию привезут четырехдверное купе Volkswagen Arteon
- 21-летнюю девушку посадили в тюрьму за тонировку
Экономика
-
Чем грозит снятие Трампом ограничений на кибероружие?
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- Может ли ЦБ РФ снова начать повышать ставки?
- Нефть: насколько сильным будет падение?
- Ядерное оружие для Германии: что скрывается за этой инициативой?
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Говорят ученые: улучшить сексуальную жизнь поможет фиолетовая спальня
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
В Казани представлен новый ракетоносец
- Турция поднимает пошлины на товары из Америки
- С 1 сентября за борщевик будут штрафовать
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Сергей Собянин рассказал о бюджете и развитии столицы
- В московских роддомах начали выдавать свидетельства о рождении ребенка
- В Подмосковье началась проверка дачных избирательных участков
- Подмосковные пенсионеры смогут бесплатно пользоваться транспортом в столице
- Мособлдума приняла закон об обязательной борьбе с борщевиком
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки