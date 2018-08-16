Сергей Семак: это была героическая игра

"Зенит", проиграв первый матч квалификации Лиги Европы минскому "Динамо" 0:4, разгромил соперника в ответной встрече 8:1. Встреча проходила на пустом стадионе "Петровский", и значительную часть матча зенитовцы провели в меньшинстве.

"Зенит" сумел ликвидировать отставание в основное время 4:1, а в дополнительные 30 минут еще четыре раза поразил ворота "Динамо". Три гола на счету Артема Дзюбы, два раза отличился Роберт Мак, по мячу забил Леандро Паредес, Кристиан Нобоа и Себастьян Дриусси.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал игру с "Динамо" тяжелой. " Мы пытались контролировать мяч. Если бы забили пораньше, было бы полегче. Но у нас было преимущество в росте и в мастерстве, так что я рад и горд за команду. Героическая игра. Команда сама поставила себя в такое положение и с честью вышла из него. Тем слаще победа. Могу только восторженных тонах говорить об игроках. Молодцы заслужили то, что происходит на улицах. Сколько радости! За это огромное спасибо! Работа тренера заключается в том, чтобы не мешать игрокам. Настрой? Они сами были предельно настроены, понимали все. Разговоры были обычные. То, что нужно, то и говорили", — приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

Тренер "Динамо" Сергей Гуренко признал, что игроки соперника сильнее. " Мы были готовы к тому, что соперник будут играть через Ерохина и Дзюбу, что будут подачу на Дзюбу и забегания за спину, что нас будут прессинговать, — сказал Гуренко. — С мячом в первом тайме более-менее справлялись, но не всегда получалась контратакующая игра. Я говорил, что если команда выйдет со счетом 4:0, то ничего не получится. Надо было думать только о 0:0. У "Зенита" более сильные по классу игроки".