Американские долговые обязательства распродают союзники и противники США

Турция избавляется от американского госдолга. Страна снизила с конца прошлого года долю в долговых обязательствах США почти на 50%. А до этого распродажу гособлигаций начала Россия, Китай и Япония.

В июне доля Анкары снизилась до 28,8 млрд долларов против более 32,5 млрд в мае. Причем страна начала избавляться от американских госбумаг еще в ноябре прошлого года. Тогда объем вложений в облигации был примерно в два раза выше.

Отношения между Вашингтоном и Анкарой заметно ухудшились после увеличения торговых пошлин на алюминий и сталь из Турции. Вслед за этим решением Трампа турецкая лира ушла в пике к доллару и евро, достигнув исторических минимумов. С начала года она потеряла примерно 40%.

На этой неделе Турция объявила бойкот и американским электронным товарам. Также власти страны пообещали отказаться от использования стройматериалов из Соединенных Штатов. Президент Эрдоган назвал действия США экономической атакой. Накануне он также объявил о дополнительных пошлинах на табак, алкоголь, автомобили, косметику, рис и фрукты.

В последние полгода наблюдается сильное давление на турецкую лиру, на золотовалютные резервы страны. Поэтому Турция в два раза сократила свое владение госбумагами США – с 60 млрд до 30 млрд. Турции нужна валютная ликвидность на случай ухудшения ситуации.

Пока лидером по вложениям в американский госдолг остается Китай. Объем оценивают больше чем в триллион долларов. Но в июне доля КНР все же снизилась на 0,4 процента.

Как говорят специалисты, сейчас основная интрига — когда Китай начнет масштабную распродажу американских обязательств. В июне стало очевидно, что американский госдолг явно не выступает объектом инвестиций, в общей сложности он потерял примерно 50 млрд долларов.

И одним из активных продавцов оказалась Япония — союзник США. Она занимает вторую строчку по объему вложений в treasuries. И при этом в июне снизила сумму почти на 18,5 млрд или примерно на 2%, то есть до минимума с октября 2011.

"В данном случае Китай не преуспел так, как Япония. Она распродала облигации до минимального уровня. Это примерно 18,5 млрд против 4,5 млр китайских денег, выведенных из облигаций", — говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра.

Еще в начале года распродавать американский госдолг начала Россия. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ проводит политику диверсификации, в которую входит оценка рисков, в том числе геополитических.

И хотя в июне Москва сохранила свою долю в treasuries (это примерно 14,5 млрд долларов), с начала года шли глобальные распродажи. Россия покинула тридцатку крупнейших держателей американских облигаций, сократив свою долю больше чем на 80 млрд. А максимальная доля была осенью 2010 — 176 млрд.



"Первая причина – чисто политическая, потому что Россия ждет (и, как мы видим, небезосновательно) усиления санкций в отношении нашей страны. Второе – это прагматический интерес, снижение цен на американские облигации, которое будет происходить в ближайшее время, и соответственно – такие инвестиции в общем-то невыгодны", — говорит главный инвестиционный стратег финансовой группы "БКС" Максим Шеин.

Некоторые эксперты говорят, что если конгресс США примет решение о запрете для американцев совершать операции с новым российским госдолгом, Москва может и дальше продолжить сокращение доли в американские обязательства практически до нуля. С другой стороны, пока Россия оставила объем вложений в июне без изменений из-за довольно сильных позиций доллара по отношению к другим мировым валютам.