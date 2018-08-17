Спецслужбы США оказывают психологическое давление на Марию Бутину

Российские дипломаты посетили россиянку Марию Бутину в американской тюрьме, по результатам посещения будет направлена нота в госдеп с требованием прекратить унижения и психологическое давление на нее.

По информации посольства РФ, условия содержания Бутиной в тюрьме неприемлемые. Во-первых, ей в должной мере не оказывается медицинская помощь; отёк ноги прогрессирует, но вместо лечения даются только обезболивающие препараты.

Кроме этого, тюремная администрация не утруждает себя поиском переводчика и отказывает Бутиной в получении писем на русском языке под предлогом того, что они содержат "кодированные сообщения".

Еще по отношению к Бутиной применяется практика ночных проверок, осуществляющихся каждые 15 минут, несмотря на то, что такой режим действует только по отношению к склонным к суициду людям, сообщает ТАСС.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне в июле. Её обвиняют в том, что она якобы участвовала в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В Москве все обвинения назвали сфабрикованными.