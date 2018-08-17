"Русал" рассматривает возможность перерегистрации компании в России

Алюминиевая компания "Русал", недавно попавшая под американские санкции, рассматривает возможность перевода в другую юрисдикцию – с острова Джерси (один из крупнейших в мире офшоров) на территорию России.

Как сообщает ТАСС, совет директоров "Русала" изучил возможность смены юридического адреса компании и считает, что такой шаг может отвечать "наилучшим интересам акционеров", которые и примут окончательное решение.

6 апреля США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и фирм. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании, в том числе "Русал". После включения в санкционный список компания столкнулась с проблемами в реализации продукции не только американским, но и европейским клиентам.

В настоящее время предприятия "РусАла" в российских регионах продолжают работать в обычном режиме, при этом компания не исключает возобновления сложностей в работе с поставщиками, если санкции не будут отменены до ноября.