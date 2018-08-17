В Италии произошло мощное землетрясение

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки зафиксировали на юге страны. Жителям региона Молизе пришлось покинуть свои дома. Люди не пострадали, в самом городе повреждены некоторые здания. По данным сейсмологов, эпицентр находился на глубине 12 километров.

В 2016 году в Италии землетрясение магнитудой 6,3 унесло жизни почти 300 человек, напоминает телеканал "Россия 24".