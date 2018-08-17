Украина засылает провокаторов на "Механика Погодина"

Украина начала провокации против российского судна "Механик Погодин", незаконно заблокированного в порту Херсона. Экипаж дважды предотвратил попытки незаконного проникновения на судно.

Украинская власть, как говорится в заявлении компании-оператора судна, начала провокации с целью незаконного проникновения на судно, сообщает ТАСС.

16 августа на судно под видом проверки, но без всяких документов попыталась проникнуть группа из украинских пограничников и сотрудников Службы безопасности.

Сразу после этого на судно пытались пробраться 11 "экологов". "Это в разы превышает количество сотрудников, обычно направляемых для экологических проверок", — говорится в сообщении компании-оператора.

Российское судно было задержано 10 августа при попытке причалить в украинском порту. Танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по заказу канадской компании. Украинские власти заявили, что корабль принадлежит компании, которая находится под санкциями, поэтому они хотят судно арестовать.