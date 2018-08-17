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17 августа 201809:09

Московский Вексельный Банк лишился лицензии

фото: Russian Look

Банк России приказом от 17.08.2018 отзывает лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ "Московский Вексельный Банк" (Москва).

В ходе регулярного проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества.

При этом Банк России не раз применял в отношении банка меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

В АКБ "Московский Вексельный Банк" назначена временная администрация. Данный Банк является участником системы страхования вкладов.

Вкладчикам предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным отчетности, по величине активов на 01.08.2018 кредитная организация занимала 419 место в банковской системе РФ.

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