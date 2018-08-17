В США раскритиковали "Мотор Сич" за контракт на поставку двигателей Китаю
Американские эксперты критикуют украинскую компанию "Мотор Сич". Она попала под обструкцию из-за решения поставлять двигатели для китайских учебно-боевых самолетов JL-10.
В 2016 году украинский производитель заключил договор на поставку 250 двигателей на 380 миллионов долларов, напоминает ТАСС. Сейчас 20 из них уже поставлены. Двигатели для самолетов – слабое место для ВПК Китая, поэтому Пекин закупает их у Москвы и Киева.
На учебно-боевых самолетах JL-10 китайские пилоты будут отрабатывать посадку на авианосцы. Прежде Китай обеспечить подобные тренировки не мог.
"Украина помогает китайской военной отрасли развиваться быстрее. Фактически, украинцы с одной стороны получают деньги американских налогоплательщиков, но в то же время наносят удар в спину американскому флоту", — заявил газете The Washington Times эксперт по Китаю экс-советник комитета Сената США по иностранным делам Уильям Триплетт.
Вашингтон должен надавить на Киев, чтобы заблокировать сделку, добавляет эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер.
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