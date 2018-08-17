Лагерный стоп-лист: запрет на песни Киркорова и Бузовой остался в силе

Необходимость ограждать детей от информации, которая пагубно влияет на их психику, подтвердило Новгородское управление Роспотребнадзора после запрета в детском лагере "Олимпиец" песен ряда российских исполнителей. Сотрудники учреждения подтвердили правомочность запрета на включение на местных дискотеках песен в исполнении Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой.

Запрет на Бузову и Киркорова пояснили подтекстом песен, сообщает ТАСС. Впрочем, запрет касается только на воспроизведение запрещенного творчества на дискотеках. Что отдыхающие в лагере воспитанники от 6 до 17 лет будут слушать через наушники и в личное время – руководителю детского оздоровительного лагеря Ларисе Судиловской неподвластно.

В перечень запрещенных в "Олимпийце" исполнителей кроме Бузовой и Киркорова вошли Тимоти, Монеточка, Pharaoh, Скриптонит и Face. В лагерный стоп-лист они попали из-за содержания в текстах ненормативной лексики, связанного с наркотиками или алкоголем сюжета или за сексуальный подтекст.

Такие запреты определяются федеральным законом №436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". По закону, отметили в Роспотребнадзоре, запрещено демонстрировать отрицающую семейные ценности информацию, материалы порнографического характера, а также содержащие нецензурную лексику или побуждающие употребить алкоголь или наркотики.

"Детей и подростков, без всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность", — отметили в новгородском отделении Роспотребнадзора.

В отделении не уточнили, есть ли такой контекст в текстах запрещенных исполнителей, но отметили, что запрещенная для детей продукция не может распространяться ближе 100 метров от границ территории санаторно-курортных зон, а также мест отдыха и оздоровления детей.