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Тайная жизнь растений 51 минута назад
Пластилиновые гусеницы показали, как птицы могут защищать зерновые культуры
Запах свежескошенной травы многим кажется приятным, а вместе с тем такой аромат является своего рода сигналом S.O.S. Недавно учёные Делавэрского университета предположили, что такие пахучие сигналы можно использовать для привлечения насекомоядных птиц на поля с атакованными паразитами зерновыми культурами. Таким образом можно спасти будущий урожай от вредителей.
Специалисты знают, что растения, попав в бедственное положение, посылают пахучие сигналы (представляют собой летучие химические вещества). Таким образом они просят о помощи другие организмы. Известно, что птицы в лесу отзываются на такие сигналы: прилетают и расправляются с насекомыми-вредителями, повреждающими деревья. К слову, отношения эти взаимовыгодные: птицам – еда, растениям – спасение.
Группа учёных Делавэрского университета заявила, что ранее никто не проверял, можно ли использовать подобный симбиоз птиц и растений в сельскохозяйственных целях, заставив пернатых защищать урожай.
Чтобы проверить свою гипотезу, специалисты создали дозаторы запахов и прикрепили их к стеблям кукурузы на экспериментальном поле. Некоторые из этих устройств испускали семь искусственных соединений, имитирующих сигналы бедствия растений, а другие — нейтральные органические растворители (в качестве контрольной группы).
Кроме того, на колышках возле растений, окружающих дозаторы, учёные поместили искусственных гусениц, сделанных из зелёного засыхающего на воздухе пластилина. Чтобы муляжи не падали, их закрепили оранжевыми булавками (как на фото ниже).
Оказалось, что птицы в семь раз чаще клевали гусениц вблизи дозаторов "сигналов бедствия", нежели насекомых, расположившихся вблизи других дозаторов. Причём одинаковой популярностью пользовались, как гусеницы, подвешенные в непосредственной близи от дозаторов, так и искусственные насекомые, развешенные на некотором расстоянии от них.
Авторы исследования предполагают, что птиц каким-то образом привлекал именно запах "повреждённых растений" (хотя пока доподлинно неизвестно, как птицы чувствуют запахи, так как "обонятельных" структур, как в мозге у млекопитающих, у них нет). Приблизившись к "зоне бедствия", пернатые обнаруживали гусениц и направлялись к ним.
Авторы работы теперь намерены использовать камеры для замедленной съёмки, чтобы оценить, какие виды птиц чаще откликаются на помощь и при каких условиях.
Возможно, что результаты исследований помогут учёным создать систему, использующую искусственные "сигналы бедствия" для привлечения насекомоядных птиц к посевам. Пернатые в таком случае будут съедать вредителей, прежде чем они статут проблемой для фермеров. Это бы повлекло за собой отказ от пестицидов, которые, как известно, очень опасны не только для человека, но и для насекомых-опылителей.
Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Chemical Ecology.
К слову, учёные не впервые в своих исследованиях прибегают к услугам "подставных" гусениц. Ранее с их помощью они определили самые небезопасные места на планете.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что растения подсаживают пчёл на кофеин и выдают выдают семена за навоз для обмана жуков.
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