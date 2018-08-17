Колумбийцы посмеялись над советом чиновника отказаться от секса из-за жары

Колумбийский чиновник дал жителям и гостям города Санта-Марта, что на берегу Карибского моря, рекомендацию, которая им показалась весьма сомнительной и даже вызвала насмешки.

Дело в том, что сейчас там стоит жара: столбик термометра поднимается выше 40 градусов, и местные больницы перегружены пациентами с симптомами теплового удара.

В связи с этим глава департамента здравоохранения Хулио Салас, помимо традиционных советов пить больше воды и носить свободную одежду, дал еще один.

Чиновник рекомендует во время такой жары воздерживаться от секса, поскольку это тоже физические нагрузки, которые дают нагрузку на организм – прежде всего, на сердце, сообщает AP.