Звезда "Убойной силы" Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг

Стала известна причина госпитализации 16 августа в Петербурге известного актера – народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева.

66-летний актер, сыгравший в сериалах "Улицы разбитых фонарей, "Убойная сила", "Бандитский Петербург" и других фильмах, перенес операцию после кровоизлияния в мозг, сообщает петербургский портал 78.ru.

Сейчас актер находится в реанимации.