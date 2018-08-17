Вошли в историю: рекорды Загитовой и Медведевой останутся вечными

Мировые рекорды российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой теперь являются историческими. Это произошло после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые достижения в фигурном катании из-за новой шкалы оценки уровня исполнения.

Ранее в испанской Севилье конгресс ISU утвердил новые правила. Как отмечает РИА Новости, шкала оценки уровня исполнения была расширена до "минус пяти — плюс пяти" баллов вместо действовавших ранее "минус три — плюс три".

Напомним, что Загитовой принадлежал рекорд в короткой программе в одиночном катании (82,92). Медведева же являлась обладательницей высших оценок за произвольную программу и общую сумму: 160,46 и 241,31 соответственно. Кроме того, историческим также признан рекорд в короткой программе российской спортивной пары Татьяна Волосожар и Максим Траньков, который они установили на Олимпиаде в Сочи.