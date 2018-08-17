Цены на мясные изделия хотят повысить

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) просит вице-премьера России Алексея Гордеева рекомендовать торговым сетям перейти на более высокие цены на продукцию мясопереработки, в том числе на колбасы и полуфабрикаты, а также с просьбой отрегулировать ценообразование мясного сырья, передает ТАСС.

"Готовится поручение профильным ведомствам разобраться в ситуации", — сказал представитель Гордеева.

Мясопереработчики с начала августа жалуются на бесконтрольный рост цен.

Как заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, они страдают от роста цен, так как не позаботились заранее инвестировать в производство сырья или запастись им, но ситуация, по его словам, рыночная, передает "Интерфакс".

Никто не может заставить сеть принять условия поставщика, договорные отношения закон не регулирует, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Он также указывает, что розничная цена растет из-за роста стоимости закупки с задержкой: как правило, ритейлер не перекладывает сразу весь рост закупочной цены на потребителя. Если мясная продукция в закупке дорожает на 10–15%, то в рознице – на 5–7%.

В настоящее время государство не регулирует цены на товары. Его вмешательство может происходить только в случае значительных колебаний цен на социально значимые товары. Так, федеральный закон "О торговле" дает право на госрегулирование цен на ряд социально значимых товаров, если цена на них вырастет на 30% в течение месяца. Данная норма была внесена в закон в 2010 году после аномальной засухи и резкого роста цен на гречневую крупу, но ни разу не применялась на практике.