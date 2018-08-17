Главный голос России Клюквин начинал со средней головы Змея Горыныча

Уже много лет он является официальным голосом канала "Россия". А еще голосом Александра Клюквина говорят смешной инопланетянин Альфа, Аль Пачино, Робер Де Ниро и многие другие герои зарубежных фильмов.

Зрители же знают его по ролям в фильмах "Адмиралъ" и "Петр Лещенко. Все, что было…", где он сыграл певца Шаляпина.

И мало кто знает, что в свое время юноша из провинции не решился поступать в театральное, увидев там длинноволосых парней в настоящих джинсах и джинсовых куртках, а руководитель подготовительных курсов театральной студии выгнал Александра со словами: "Ты не годишься в актеры".

Клюквин умолял взять его на испытательный срок, и его приняли — "кандидатом" и "ненадолго". Это потом уже было Щепкинское училище, курс легендарного Михаила Царева и Малый театр.

Начинал же Клюквин осваивать актерскую профессию в старших классах: в школьном КВН сыграл среднюю голову Змея Горыныча и передумал идти в военное училище – по стопам отца.

Актер признается, что больше всего любит свою работу по озвучиванию "смешного, доброго и обаятельного шалуна" Альфа. Полюбили его и зрители. Когда однажды Клюквин надолго попал в больницу, и этот персонаж заговорил другим голосом, то посыпались письма от разочарованных зрителей, так что пришлось заново озвучивать уже записанные серии.

Александр говорит, что не представляет себя в другой профессии, но в трудные для многих, в том числе и для актеров 1990-е, были попытки попробовать себя в бизнесе. Правда, окончились они тем, что актер не то что не заработал, а услышал фразу: "Радуйся, что живой остался".

В семейной жизни подлинное счастье пришло к нему достаточно поздно – после двух неудавшихся браков, в которых не было детей, хотя дочь второй супруги он воспитал как родную, и она называет Клюквина папой.

Чудо отцовства пришло в третьем браке, хотя супругу Тамару, которая младше его на 30 лет, Александр сразу предупредил: дети у них вряд ли будут. Однако когда Клюквину было уже 58, Тамара родила дочь.

Почему распались первые два брака актера, как он работал монтировщиком в театре и пытался продать вагон с углем, как вспоминает о своих первых гастролях с Малым театром и почему уверен, что у настоящего мужчины на боку "всегда должна быть шпага"?

Об этом Александр Клюквин рассказал Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".