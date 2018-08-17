Меркель хочет обсудить с Путиным саммит Германия-Франция-Турция-Россия

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что встреча в формате Германия-Франция-Турция-Россия для обсуждения сирийского урегулирования может быть целесообразной, поэтому страны обсудят возможности подготовки такой встречи — вначале на уровне советников.

Как передает "Интерфакс", об этом глава немецкого правительства сообщила журналистам, отметив, что пока точной даты встречи нет.

Она отметила, что обсудит идею с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров 18 августа в Берлине.

В свою очередь, как отмечает РИА Новости, высокопоставленный российский источник рассказал о том, что Москва готова участвовать в организуемом Анкарой саммите РФ-Турция-Германия-Франция, однако эта встреча согласована не всеми ее участниками.

Речь идет о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в июле заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции.

По его словам высокопоставленного источника, формат подобных переговоров будет обсуждаться с немецкими и французскими дипломатами в сентябре. Предполагается, что главной темой саммита станет сотрудничество данных стран в Сирии.

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы предстоящих переговоров с Меркель, включая Украину и Сирию. Затрагивалась также внутрироссийская повестка.