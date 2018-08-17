Чайка вернул артековцам колыбельную

Генпрокурор России Юрий Чайка побывал в международном детском центре "Артек" и пообщался с участниками программы "Юный правозащитник". Чайка напомнил ребятам об одном из забытых ритуалов "Артека" середины XX века – тогда каждый вечер исполнялась колыбельная, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского центра.

Генпрокурор зачитал слова колыбельной и "вернул "Артеку" одну из его традиций", отмечается в сообщении.

Чайка был поражен, как изменился "Артек" в последние годы, и отметил колоссальную разницу между тем, что видел в 1962 году, когда и сам был артековцем, и тем, что сделано в настоящее время. Помимо условий проживания изменилась и вовлеченность детей в активную жизнь, причем не только страны, но и лагеря, подчеркнул генпрокурор.

Он также рассказал детям о прокурорской работе и отметил, что она очень интересна – особенно когда виден результат, когда восстанавливаются нарушенные права граждан.

Программа "Юный правозащитник" реализуется в "Артеке" в рамках соглашения о партнерстве с Генпрокуратурой и охватила почти 200 детей из 45 регионов.