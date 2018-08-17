Продолжительность жизни родителей влияет на то, какой будет старость у их дочерей

Дочери матерей, отпраздновавших, по крайней мере, 90-ый день рождения, с большей вероятностью доживут до столь же преклонного возраста без развития серьёзных заболеваний. Об этом заявили исследователи из Медицинской школы при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Американские специалисты проанализировали информацию о 22 тысячах женщин в период постменопаузы. Все испытуемые участвовали в крупном национальном исследовании Women's Health Initiative, которое было посвящено изучению основных факторов риска хронических заболеваний среди представительниц прекрасного пола.

Авторы работы не имели данных о здоровье и причинах смерти родителей участниц. Также они не рассматривали влияние продолжительности жизни родителей на сыновей.

Однако относительно дочерей учёные сделали несколько интересных выводов, которые были опубликованы в научном издании Age and Ageing. Так, оказалось, что у женщин, чьих матерей можно назвать долгожителями, на 25 процентов повышаются шансы прожить столь же долго.

Более того, их не затронут серьёзные заболевания: сердечные недуги, инсульт, диабет, рак, переломы бедра и другие болезни.

Как говорит первый автор исследования Аладдин Шадьяб (Aladdin Shadyab), здоровое старение стало важнейшим приоритетом общественного здравоохранения в свете быстро растущего и стремительно стареющего населения планеты. Говоря о здоровом старении, учёные имеют в виду приход к преклонному возрасту без каких-либо серьёзных заболеваний.

"Наши результаты показали, что многие женщины, участвовавшие в исследовании, доживали до 90 лет и при этом не имели серьёзных заболеваний или инвалидности. Дело не только в количестве свечей на торте, они без всяких ограничений могли самостоятельно заниматься повседневными делами: купаться, ходить, подниматься по лестнице или заниматься хобби, которое они любят, например, гольфом", — рассказывает учёный.

Примечательно, что исследование также показало следующее. Если только отец доживал до 90 лет возраста, то это никак не коррелировало с увеличением продолжительности жизни и здоровья у дочерей.

Другое дело, если и мать, и отец доживали до 90 лет. В это случае вероятность того, что и их дочь станет долгожителем увеличивалась на 38 процентов.

Шадьяб и его коллеги считают, что сочетание генетики, условий окружающей среды и образа жизни, принципы которого переданы следующему поколению, может повлиять на старение потомства.

"Теперь у нас есть доказательства того, что продолжительность жизни наших родителей может предсказать нашу продолжительность жизни, а также укажет на то, как мы будем стареть", — говорит Шадьяб.

Тем не менее он убеждён в необходимости дальнейших исследований, которые определят, как именно различные факторы и поведение "взаимодействуют" с генами, что в конечном счёте влияет на старение человека.

Также авторы работы отмечают, что дочери матерей, доживших хотя бы до 90 лет, чаще других состояли в браке, были выпускницами колледжей, и у них был более высокий доход. (Последнее тоже является для долгожительства положительным фактором, так как образованные люди лучше осведомлены в вопросах медицины, а высокие зарплаты позволяют лечиться у лучших докторов и по самым современным методикам.) Такие женщины также не забывали про физическую активность и придерживались принципов здорового питания всю свою жизнь.

"Наше исследование показывает важность передачи поведенческих традиций нашим детям. Определённый образ жизни приводит к здоровому старению из поколения в поколение", — заключает Шадьяб.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что средняя продолжительность жизни уже совсем скоро достигнет 90 лет, правда, пока лишь в одной стране.