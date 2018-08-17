Грозов стал постпредом при органах СНГ в Минске, а Макаров послом в Кувейте

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Грозова постоянным представителем при уставных и других органах СНГ в Минске. Ранее этот пост занимал Андрей Шведов.

Также глава государства назначил Николая Макарова послом России в Кувейте и освободил от этой должности Алексея Соломатина. Макаров ранее работал замглавы департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

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