"Оставим себе": Украина прекратит вывоз ОЯТ в Россию

Украина прекратит вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию.

Президент оператора АЭС Украины компании "Энергоатом" Юрий Недашковский заявил, что с 2020 года Украина будет хранить ОЯТ у себя. По его словам, облученные сборки будут вывозиться в централизованное хранилище, которое сейчас строится в Чернобыльской зоне отчуждения. Это будет в 4-5 раз дешевле, чем вывоз в Россию.

Украина вывозит свое облученное ядерное топливо в Россию в рамках соглашения, которое было подписано в январе 1993 года. По данным Минэнерго Украины, ежегодно Киев платит России за это около 200 миллионов долларов.

В настоящее время в Чернобыле строится комплекс "Вектор", передает ТАСС. Кассеты там смогут храниться до ста лет, за это время украинские власти должны решить, что дальше делать с ОЯТ.