Украинская артиллерия обстреляла конвой Красного Креста под Донецком

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что с его съемочной группой все в порядке. Ранее поступила информация, что журналисты попали под обстрел.

Вместе с тем обстрелы Донбасса продолжаются. Особенно жаркая обстановка, по словам Александра Сладкова, в Коминтернове и в Саханке. Обстрелу подверглась окраина Донецка — Старомихайловка. В 14:05 украинская артиллерия начала бить прямо по селу, в результате были разрушены пять домов.

Под огонь украинской артиллерии попал конвой Международного комитета Красного Креста, который привез гуманитарный груз в Старомихайловкку. Подробности телеканалу "Россия 24" рассказала глава донецкого офиса этой организации Таша Рюмлей. По ее словам, команда раздавала теплицы гражданским лицам, когда внезапно недалеко от ее коллег начались боевые действия.

Сотрудники Красного Креста смогли укрыться в одном из местных домов, никто из них не пострадал.