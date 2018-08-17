Песни, ставшие легендами: умер автор хитов Пугачевой и Леонтьева

На 74-м году жизни не стало поэта-песенника Николая Зиновьева. Об этом первым сообщил его друг и соавтор Игорь Николаев. Вместе они создали множество шлягеров, в том числе "Паромщика", который спела Алла Пугачева. Всего Николай Николаевич написал около двухсот песен, которые исполняли Кобзон, Ротару, Леонтьев, Долина и многие другие музыканты.

Писать он стихи начал еще в подростковом возрасте, но до широкой публики стихи Зиновьева дошли уже в виде песен. В далеком 1982-м его "Полет на дельтаплане" исполнил тогда уже знаменитый Валерий Леонтьев.

"Строки его песен на легких крыльях поэзии облетели весь Советский Союз. Они полны солнца, любви к жизни и невыразимой легкости бытия", — говорит заслуженный деятель искусств России Игорь Николаев.

Его "Паромщик" стал сначала поэтической, а затем песенной легендой. В 1985 году музыку к тексту написал Игорь Николаев, а исполнила Алла Пугачева.

В последние годы Николай Зиновьев тяжело болел. Уже прикованный к инвалидному креслу он нашел мужество и силы появиться в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Выпуск был посвящен юбилею Валерия Леонтьева на творческой сцене.

За свою жизнь Николай Зиновьев написал 200 текстов песен. Незадолго до смерти он попросил всех вспомнить его самые выдающиеся произведения, которые навсегда останутся с нами, как выражение божественного присутствия на Земле. Ведь написать такое действительно мог лишь полный энергии созидания и любви к миру человек.