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Конфликт в Сирии 38 минут назад

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17 августа 201821:05

Трамп заявил Путину, что США останутся в Сирии до полного разгрома ИГ

Президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность поставил в известность и.о. обязанности помощника государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд. Он подчеркнул, что американские военные будут находиться в Сирии " для разгрома, окончательного разгрома ИГ".

Саттерфилд также отметил, что специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура высказался за активизацию политического урегулирования в этой ближневосточной стране. В том числе и за подготовку новой конституции этой арабской страны.

По словам помощника госсекретаря США, дело на данном этапе теперь за Дамаском и Москвой.

Ранее стало известно, что Белый дом отказался финансировать проекты по стабилизации ситуации в Сирии.

30 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога была достигнута договоренность о формировании конституционного комитета, который вместе де Мистурой должна выработать предложения для выработки конституции страны.

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