Состояние пилота, совершившего жесткую посадку под Рязанью, тяжелое

Пилот вертолета "Робинсон", совершившего жесткую посадку на территории Рязанской области, находится в больнице, в стабильно-тяжелом состоянии. По словам врачей, это мужчина 1976 года рождения.

Как напоминает ТАСС, легкомоторный вертолет "Робинсон" в пятницу совершил жесткую посадку у населенного пункта Милованово Спасского района. В результате пострадал пилот. По данному факту организована доследственная проверка. Обстоятельства ЧП уточняются.