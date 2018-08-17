Агентство Fitch сохранило рейтинги России на уровне "BBB-"

В пятницу, 17 августа, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах и оставило их на последней ступени инвестиционного уровня — "BBB-".

В пресс-релизе агентства сообщается о позитивном прогнозе.

Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента были подтверждены на отметке "F3", потолок странового рейтинга — "BBB-", рейтинги эмитента РФ долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах — "BBB-", передает агентство "Интерфакс".

Как уточняется, рейтинги России учитывают хорошие внешнее финансирование и сбалансированностью бюджета, а также эффективную экономическую политику, но при этом высокую зависимость от сырьевых товаров, геополитическую напряженность и слабые стандарты управления.

Позитивный прогноз отражает прогресс в экономической политике, осуществляемой государством. Ее поддерживают взвешенная фискальная стратегия, возросшая гибкость обменного курса рубля и приверженность таргетированию инфляции.

Fitch отмечает в пресс-релизе, что экономика России хорошо справилась с новым раундом санкций Соединенных Штатов Америки, который был объявлен в апреле текущего года.