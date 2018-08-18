В Сети создали фонд для сбора средств в поддержку Марии Бутиной

В Интернете был создан фонд для сбора средств в поддержку Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне. Об этом СМИ сообщил адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл.

На сайте, представленном на английском и русском языках, размещены биография Бутиной и ее фотографии, а также призыв оказать Марии материальную помощь. В обращении создателей сайта говорится, что пожертвования помогут россиянке и ее адвокатам представить ей наилучшую возможную защиту в суде. "Информация о спонсорах конфиденциальна", — подчеркивают создатели фонда.

29-летнюю Марию Бутину обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов Америки. Спецслужбы США утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не зарегистрировавшись как агент иностранного государства при министерстве юстиции.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля текущего года. Суд оставил ее под стражей до судебного заседания, запланированного на 10 сентября, напоминает ТАСС.