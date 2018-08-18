Команда "Механика Погодина" пресекла третью попытку незаконного проникновения на судно

Команда российского танкера "Механик Погодин", задержанного на Украине, сообщила о третьей попытке незаконного проникновения на борт судна со стороны украинской инспекции. Такие данные появились на сайте судоходной компании ООО "В.Ф. Танкер".

За последние два дня это уже третья попытка лиц с неподтвержденными полномочиями проникнуть на танкер. В ходе всех попыток никто не предъявлял никаких документов, подтверждающих полномочия для проверки судна.

17 августа текущего года к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы относительно неудовлетворительного состояния судна, которая якобы поступила от одного из членов экипажа. В связи с отсутствием правовых оснований экипаж танкера не пропустил инспекцию на борт, сообщает РИА новости.

Ранее капитан "Механика Погодина" представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к трудовым взаимоотношениям с работодателем, содержанию судна и пожарной безопасности. Представители компании снова отметили, что танкер успешно прошел проверку на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный. Администрация порта Херсона может это проверить.

Ранее Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму, сообщил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать российское судно "Механик Погодин", зашедшее в Херсон. Танкер принадлежит компании из РФ, находящейся под санкциями Киева. Бабин уточнил, что решение об аресте судна пока не принято. В свою очередь глава СПЧ РФ Михаил Федотов назвал ситуацию с российским танкером, задержанным на Украине, безумием.