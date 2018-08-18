18 августа 201808:53
Теннис. Макарова с Градецкой вышли в полуфинал турнира в Цинциннати
В американском Цинциннати продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет 2,87 млн долларов. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Луция Градецкая вышли в полуфинал соревнований в парах.
В четвертьфинале российская и чешская теннисистки были дуэта Тимея Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:6 в пользу Макаровой и Градецкой. В полуфинальном матче спортсменки встретятся с парой Анастасия Павлюченкова (Россия) / Анастасия Севастова (Латвия).
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