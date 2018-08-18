Жена и сын Юрия Жиркова едва не утонули в Испании

Жена футболиста сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Юрия Жиркова Инна на своей странице в Instagram рассказала о том, как вместе с сыном едва не утонула на отдыхе в Марбелье (Испания).

Сначала супруга игрока рассказала, как за день до инцидента лишилась часов во время отдыха на пляже, а затем коротко поведала о случившимся. Другие подробности Инна Жиркова не уточнила.

"Ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула", — написала она.