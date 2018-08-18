Москва прощается с Эдуардом Успенским

Поклонники творчества детского писателя Эдуарда Успенского пришли в субботу на церемонию прощания, которая началась в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном городе Егорьевске в семье сотрудника ЦК ВКП (б) и инженера-машиностроителя. Закончив Московский авиационный институт (МАИ), Успенский посвятил свою жизнь написанию детских книг и сценариев к мультфильмам и радиопостановкам. Самые известные герои, вышедшие из-под его пера, это Чебурашка и крокодил Гена, дядя Федор, кот Мароскин и пес Шарик. Писатель скончался на 81 году жизни во вторник, 14 августа, у себя дома в деревне Пучково.

Гроб с телом писателя стоит на сцене Большого зала ЦДЛ, возле него находятся траурные венки. На центральной лестнице ЦДЛ установлен большой портрет Эдуарда Николаевича в окружении букетов, рядом — большой плюшевый Чебурашка.

После прощания с писателем состоится отпевание в Спасской церкви на Рябиновой улице.

Успенский будет похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой "аллее актеров" рядом с режиссером Дмитрием Брусникиным, скончавшимся накануне. На этом участке похоронены артист Георгий Тараторкин, кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Наталья Крачковская и другие деятели искусств.

Ранее глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в Новой Москве может появиться улица, названная в честь писателя Эдуарда Успенского. "На мой взгляд, было бы неплохо, если бы одна из улиц в ТиНАО была бы названа в честь Эдуарда Успенского, ведь он жил и умер здесь", — отметил Жидкин. Улица Эдуарда Успенского появится, если идею одобрят Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц и Мосгордума.