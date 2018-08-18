Следком: Сулейманов украл 210 миллионов при помощи мертвых душ

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Дагестане (ТФОМС Республики Дагестан) Магомед Сулейманов с сообщниками подозревается в хищении 210 миллионов рублей. Об этом в субботу сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следственными органами республики возбуждено уголовное дело в отношении Сулейманова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010 году Сулейманов создал преступное сообщество, состоящее из работников территориального фонда медстрахования. В него также входили другие лица и организации. Денежные средства перечислялись через страховые компании за якобы оказанные медуслуги, — уточняет Следком.

За период с 2010 по 2018 годы таким образом похищено более 210 миллионов рублей. Кроме этого в страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения об умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока гражданах, которым в Дагестане якобы оказывалась медицинская помощь. Речь идет о более чем 600 "мертвых душах".

Сулейманов был задержан в пятницу вечером в аэропорту Махачкалы. МВД и ФСБ подозревают, что глава ТФОМС пытался покинуть Россию.