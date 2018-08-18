РУСАДА отправило в WADA годовые отчеты о проделанной работе

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает работу над восстановлением своего статуса. Следующий шаг – отправка во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) двух годовых отчетов о проделанной работе.

Как сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, которую цитирует ТАСС, в первом отчете содержатся результаты работы по итогам аудита в сентябре 2017 года. Второй документ — общий отчет обо всех направлениях деятельности РУСАДА.

На основе отчетов комитет по соответствию WADA сделает рекомендацию исполкому WADA, который 20 сентября рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА.