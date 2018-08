Умер Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался в одной из клиник Швейцарии после непродолжительной болезни. В апреле ему исполнилось 80 лет.

О смерти ганского дипломата и общественного деятеля сообщили в "Твиттере" его семья и Фонд Кофи Аннана, который он возглавлял. Пост генсека ООН он занимал с 1 января 1997 по 31 декабря 2006 года. В 2001 году Кофи Аннан и ООН были награждены Нобелевской премией мира. Эту награду Аннан получил за свою работу по обновлению ООН и борьбу за права человека, усилия по сдерживанию распространения СПИДа в Африке и его непримиримую позицию в отношении международного терроризма. В 2011 году Аннан был спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии.

Сообщается, что Кофи Аннан ушел из жизни в окружении семьи — супруги Нане и их троих детей. Семья экс-генсека ООН просит уважать их право на частную жизнь в период траура. О деталях прощания с Кофи Аннаном будет объявлено позднее.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ