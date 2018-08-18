Умер Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался в одной из клиник Швейцарии после непродолжительной болезни. В апреле ему исполнилось 80 лет.

О смерти ганского дипломата и общественного деятеля сообщили в "Твиттере" его семья и Фонд Кофи Аннана, который он возглавлял. Пост генсека ООН он занимал с 1 января 1997 по 31 декабря 2006 года. В 2001 году Кофи Аннан и ООН были награждены Нобелевской премией мира. Эту награду Аннан получил за свою работу по обновлению ООН и борьбу за права человека, усилия по сдерживанию распространения СПИДа в Африке и его непримиримую позицию в отношении международного терроризма. В 2011 году Аннан был спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии.

Сообщается, что Кофи Аннан ушел из жизни в окружении семьи — супруги Нане и их троих детей. Семья экс-генсека ООН просит уважать их право на частную жизнь в период траура. О деталях прощания с Кофи Аннаном будет объявлено позднее.