Матч "Краснодар" – "Спартак" пройдет при аншлаге

В субботу, 18 августа, тремя играми продолжится четвертый тур чемпионата России по футболу. В центральном матче в Краснодаре местный одноименный клуб примет московский "Спартак".

Как сообщается на странице в Twitter "красно-белых", на матче ожидается аншлаг, так как все билеты были проданы. В том числе и 3800 билетов гостевой квоты. Игра начнется в 19:00 мск.