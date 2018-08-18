Евгения Медведева ответила фанату на обвинения в предательстве

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане россиянка Евгения Медведева на своей официальной странице в Instagram ответила фанату, который обвинил ее в предательстве.

Ранее фигуристка переехала в Канаду и сменила тренера. Теперь Медведева работает под руководством известного канадского специалиста Брайана Орсера.

"Вот именно поэтому я знаю своих настоящих фанатов лично, — написала Медведева в одной из сториз. — И я им благодарна, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе".