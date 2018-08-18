Лукашенко назвал диктатуру нереальной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что осуществлять диктатуру в республике нереально, а подобные заявления, на его взгляд, "смехотворны".

Как передает РИА Новости, глава Белоруссии проинформировал общественность, что "мы живем в демократической стране" и выборы президента государства пройдут в строго установленные Конституцией сроки.

Он подчеркнул, что кому-то хочется досрочных выборов главы страны, но он считает это глупостью.

Ранее сообщилось, что Лукашенко произвел кадровые перестановки в правительстве, сменив премьера и четырех министров. По его словам, в руководстве страной "не может быть никаких разногласий и разночтений в развитии".

По графику выборы президента Беларуси должны состояться в августе 2020 года.