Эдуарда Успенского похоронили на Троекуровском кладбище

Детского писателя Эдуарда Успенского похоронили на 21 участке Троекуровского кладбища. Успенского похоронили рядом с писателем Владимиром Войновичем, который скончался 25 июля.

Ранее с писателем попрощались несколько десятков человек в ЦДЛ. Среди них — ведущий Леонид Якубович, режиссер Марк Розовский, писатели Александр Курляндский, Андрей Усачев, директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, передает ТАСС.

Розовский отметил, что умер генералиссимус детской литературы. По его словам, Успенский относился к детям как к взрослым.

По словам писателя Андрея Усачева, вокруг Успенского всегда бурлила жизнь, передает РИА Новости.

Успенский (22 декабря 1937, Егорьевск, Московская область — 14 августа 2018, Москва) — советский и российский писатель, автор детских книг, телеведущий. Среди его популярных персонажей — крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, братья Колобки. Получив образование в Московском авиационном институте, зарабатывал на жизнь сценариями мультфильмов.

Был одним из создателей передач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка", "Радионяня".

Умер от онкологического заболевания в собственном доме в деревне Пучково .9 августа 2018 года он потерял сознание. Врачи предложили госпитализацию, но писатель захотел остаться дома.